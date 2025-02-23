٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85760640
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عراقجي يتوجه من بيروت الى جنيف

٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٠ م
رمز الخبر: 85760640
عراقجي يتوجه من بيروت الى جنيف

طهران / 23 شباط/فبراير/ارنا- غادر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بيروت الى جنيف عقب مشاركته بمراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الشهيد السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي للحزب الشهيد السيد هاشم صفي الدين يوم الأحد.

وسيشارك عراقجي في جنيف المقر الاوروبي لمنظمة الامم المتحدة، باعمال مؤتمر نزع الأسلحة التابع للامم المتحدة وكذلك الاجتماع الـ 58 لمجلس حقوق الانسان.

ويرافق وزير الخارجية الايراني كل من مساعده للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" ومتحدث وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي".

وسيلقي عراقجي كلمة في الاجتماع الـ 58 لمجلس حقوق الانسان الذي يعقد اليوم الاثنين بمشاركة الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي على هامش الاجتماع، مع بعض المسؤولين المشاركين منهم الامين العام للمنظمة غوتيريش.

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