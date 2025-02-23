عراقجي يتوجه من بيروت الى جنيف

وسيشارك عراقجي في جنيف المقر الاوروبي لمنظمة الامم المتحدة، باعمال مؤتمر نزع الأسلحة التابع للامم المتحدة وكذلك الاجتماع الـ 58 لمجلس حقوق الانسان.

ويرافق وزير الخارجية الايراني كل من مساعده للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" ومتحدث وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي".

وسيلقي عراقجي كلمة في الاجتماع الـ 58 لمجلس حقوق الانسان الذي يعقد اليوم الاثنين بمشاركة الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي على هامش الاجتماع، مع بعض المسؤولين المشاركين منهم الامين العام للمنظمة غوتيريش.

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