بقائي: الكيان الصهيوني اظهر مستوى جديدًا من الوقاحة والتمرد

وكتب إسماعيل بقائي في مدونة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي مساء الأحد: "اظهر الكيان الصهيوني اليوم مستوى جديداً من الوقاحة والتمرد".

وأضاف: "إن طائرات الكيان الصهيوني حلقّت على ارتفاعات منخفضة جداً مرتين فوق الملعب الذي أقيم فيه تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك بهدف ترهيب مئات الآلاف من المعزين اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين تجمعوا لتشييع شهدائهم الأبطال".

واعتبر بقائي عملية الترهيب هذه بانها "وهم باطل" واضاف: "إن هذا الإجراء لا يشكل انتهاكاً صارخاً لسلامة أراضي لبنان وسيادته الوطنية فحسب؛ بل يعتبر مثالا للإرهاب ويجب أن يدينه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

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