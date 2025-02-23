٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85760645
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بقائي: الكيان الصهيوني اظهر مستوى جديدًا من الوقاحة والتمرد

٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٦ م
رمز الخبر: 85760645
بقائي: الكيان الصهيوني اظهر مستوى جديدًا من الوقاحة والتمرد

طهران / 23 شباط/فبراير/ارنا- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي تحليق طائرات الكيان الصهيوني فوق مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين بأنه مستوى جديد من الوقاحة والتمرد من قبل هذا الكيان.

وكتب إسماعيل بقائي في مدونة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي مساء الأحد: "اظهر الكيان الصهيوني اليوم مستوى جديداً من الوقاحة والتمرد".

وأضاف: "إن طائرات الكيان الصهيوني حلقّت على ارتفاعات منخفضة جداً مرتين فوق الملعب الذي أقيم فيه تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك بهدف ترهيب مئات الآلاف من المعزين اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين تجمعوا لتشييع شهدائهم الأبطال".

واعتبر بقائي عملية الترهيب هذه بانها "وهم باطل" واضاف: "إن هذا الإجراء لا يشكل انتهاكاً صارخاً لسلامة أراضي لبنان وسيادته الوطنية فحسب؛ بل يعتبر مثالا للإرهاب ويجب أن يدينه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

انتهى ** 2342

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