وزير الخارجية الايراني يصل الى جنيف

وسيشارك عراقجي في جنيف المقر الاوروبي لمنظمة الامم المتحدة، باعمال مؤتمر نزع الأسلحة التابع للامم المتحدة وكذلك الاجتماع الـ 58 لمجلس حقوق الانسان.

ويرافق وزير الخارجية الايراني كل من مساعده للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" ومتحدث وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي".

وسيلقي عراقجي كلمة في الاجتماع الـ 58 لمجلس حقوق الانسان الذي يعقد اليوم الاثنين بمشاركة الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي على هامش الاجتماع، مع بعض المسؤولين المشاركين منهم الامين العام للمنظمة غوتيريش.

وتعد الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبدأ اليوم، واحدة من أهم الفعاليات العالمية في مجال مراجعة وتعزيز حقوق الإنسان.

ويوفر الاجتماع، الذي سيعقد في جنيف لعدة أسابيع حتى الرابع من أبريل/نيسان، فرصة رئيسية لممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه حقوق الإنسان ومعالجتها.

وستتناول الدورة الثامنة والخمسون مواضيع مثل "حقوق الإنسان في مناطق الصراع"، و"حقوق المرأة والفتيات"، و"تغير المناخ وحقوق الإنسان"، و"الحقوق الرقمية وحرية التعبير"، و"حقوق السكان الأصليين".

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