آية الله خاتمي: التشييع المهيب للشهيد السيد نصرالله تجديد للعهد مع جبهة المقاومة

وقال آية الله خاتمي خلال مراسم إحياء ذكرى الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في مسجد "القائم" في مدينة محلات: إن مشاركة الملايين من الناس في تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين كان رمزا للتضامن والصمود في وجه تهديدات الأعداء، وتأكيدا على مواصلة طريق المقاومة وتجديد العهد مع هذه الجبهة المقدسة.

وأضاف: إن مشاركة الملايين في تشييع السيد حسن نصر الله كان تكريما للمقاومة، وقد سافر الكثيرون من مختلف الدول إلى لبنان للمشاركة في المراسم والاعلان عن الدعم للمقاومة.

واكد آية الله خاتمي: "إن القوة المادية للجمهورية الإسلامية، التي تم إنشاؤها من خلال توجيهات قائد الثورة، قادرة على تدمير حيفا وتل أبيب بالكامل".

وقال: "اليوم زادت أفعال أميركا الشريرة، لكن المقاومة والصمود قادران على القضاء على الاستكبار العالمي".

انتهى ** 2342