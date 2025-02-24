٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85760683
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مستشار قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني لم يحقق أيًا من أهدافه في الحرب مع جبهة المقاومة

٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ ص
رمز الخبر: 85760683
مستشار قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني لم يحقق أيًا من أهدافه في الحرب مع جبهة المقاومة

أراك / 24 شباط/فبراير/ارنا- اكد المستشار الاعلى لقائد الحرس الثوري الإسلامي، العميد خسرو عروج، إن الكيان الصهيوني واجه بوضوح تحديات كبيرة خلال الصراعات والحروب الأخيرة مع جبهة المقاومة وقال: لم يحقق هذا الكيان أهدافه، مثل مواجهة نفوذ جبهة المقاومة، وتقليص قوتها العسكرية، وكذلك خلق الأمن المستدام في مناطقه الحدودية.

وأضاف العميد عروج، مساء الأحد، خلال مراسم إحياء ذكرى الشهيد السيد حسن نصر الله في مسجد "بيت المقدس" بمدينة أراك: "إن جبهة المقاومة لم تتمكن فقط من تعزيز مواقعها، بل ردت ايضا بعمليات هجومية في عدة مناسبات".

وتابع: "هذه الحقيقة تشير إلى الفشل الاستراتيجي والعسكري للكيان الصهيوني على هذه الجبهة".

وأضاف المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإسلامي: "رغم أن الكيان الصهيوني اغتال العديد من قادة جبهة المقاومة، إلا أنه لم يحقق أيًا من أهدافه. وبالمقابل دافعت جبهة المقاومة بشجاعة عن مواقفها".

وأكد العميد عروج أن الشهداء ينشرون الوعي والتنوير بدمائهم، وقال: إن مراسم تشييع جثمان الشهيد نصر الله كانت صرخة من أجل شرعية جبهة المقاومة.

وأضاف مستشار القائد العام للحرس الثوري: "لقد وعد الله المقاتلين في جبهة الحق بالنصر، وقد شاهدنا ذلك في المعركة مع الأعداء".

انتهى ** 2342

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