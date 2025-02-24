مستشار قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني لم يحقق أيًا من أهدافه في الحرب مع جبهة المقاومة

وأضاف العميد عروج، مساء الأحد، خلال مراسم إحياء ذكرى الشهيد السيد حسن نصر الله في مسجد "بيت المقدس" بمدينة أراك: "إن جبهة المقاومة لم تتمكن فقط من تعزيز مواقعها، بل ردت ايضا بعمليات هجومية في عدة مناسبات".

وتابع: "هذه الحقيقة تشير إلى الفشل الاستراتيجي والعسكري للكيان الصهيوني على هذه الجبهة".

وأضاف المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإسلامي: "رغم أن الكيان الصهيوني اغتال العديد من قادة جبهة المقاومة، إلا أنه لم يحقق أيًا من أهدافه. وبالمقابل دافعت جبهة المقاومة بشجاعة عن مواقفها".

وأكد العميد عروج أن الشهداء ينشرون الوعي والتنوير بدمائهم، وقال: إن مراسم تشييع جثمان الشهيد نصر الله كانت صرخة من أجل شرعية جبهة المقاومة.

وأضاف مستشار القائد العام للحرس الثوري: "لقد وعد الله المقاتلين في جبهة الحق بالنصر، وقد شاهدنا ذلك في المعركة مع الأعداء".

انتهى ** 2342