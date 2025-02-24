٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85760684
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22 عملاً مقاوماً في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستطنين خلال 24 ساعة

٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٠٣ ص
رمز الخبر: 85760684
22 عملاً مقاوماً في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستطنين خلال 24 ساعة

طهران / 24 شباط/فبراير/ارنا- تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 22 عملاً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وأسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطى” إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار وتفجير 3 عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 13 نقطة بالضفة، وتصدي للمستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة، إضافة إلى خروج 3 مظاهرات تنديداً بجرائم الاحتلال.

ففي رام الله، تصدى أهالي بلدة دير دبوان لهجوم للمستوطنين ما أدى لإصابة مستوطنين اثنين، كما شهدت بلدة بيت ريما مواجهات مع قوات الاحتلال، في حين خرجت مظاهرة في مدينة رام الله تنديداً بجرائم الاحتلال وعدوانه على الضفة.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي قباطية والسيلة الحارثية في جنين، كما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس.

كذلك شهدت بلدات قصرى وسبسطية ومدينة نابلس، وبلدة مراح رباح في بيت لحم، ومخيم العروب بالخليل مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

انتهى ** 2342

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