22 عملاً مقاوماً في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستطنين خلال 24 ساعة

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطى” إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار وتفجير 3 عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 13 نقطة بالضفة، وتصدي للمستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة، إضافة إلى خروج 3 مظاهرات تنديداً بجرائم الاحتلال.

ففي رام الله، تصدى أهالي بلدة دير دبوان لهجوم للمستوطنين ما أدى لإصابة مستوطنين اثنين، كما شهدت بلدة بيت ريما مواجهات مع قوات الاحتلال، في حين خرجت مظاهرة في مدينة رام الله تنديداً بجرائم الاحتلال وعدوانه على الضفة.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي قباطية والسيلة الحارثية في جنين، كما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس.

كذلك شهدت بلدات قصرى وسبسطية ومدينة نابلس، وبلدة مراح رباح في بيت لحم، ومخيم العروب بالخليل مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

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