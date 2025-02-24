إعلام عبري: 4 طائرات حربية حلّقت فوق تشييع نصرالله.. والرد "الموت لإسرائيل"

ووصفت صحيفة "یدیعوت أحرونوت" العبرية، الحدث بأنه استعراض لقوة حزب الله، مشيرةً إلى أن "أکبر صلاة الجنازة، أقيمت في لبنان منذ 20 عاماً".

كما سلطت الضوء على شعار "المعركة ضد الاستكبار لن تتوقف"، الذي رفعه المشاركون، وأكدت الصحيفة أن التحليق المكثف للطائرات الحربية الصهيونية فوق سماء بيروت "لم يؤثر على مشاركة الجماهير في الجنازة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحشود التي تجمعت في ملعب بيروت، رافقت نعش نصر الله إلى ضاحية بيروت الجنوبية حيث وُوري الثرى"، معتبرةً المراسم بمثابة "استعراض مهم لقوة حزب الله".

وأوضحت الصحيفة أنه في محاولة للتأثير على هذا الاستعراض، حلّقت 4 طائرات حربية صهيونية – طائرتان من طراز F-15 وطائرتان من طراز F-35 – فوق بيروت على ارتفاع منخفض خلال المراسم. كما تم توثيق دوي انفجارات صوتية فوق المنطقة.

من جهتها، توقعت صحيفة "معاريف" العبرية، أن تقوم القوات الجوية الصهيونية بشن غارات على مراسم التشييع، لكن الصحيفة أكدت أن "اللبنانيين لم يتأثروا بالتحليق وشاركوا في صلاة الجنازة".

وما أثار تفاعل وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكثر هو الهتافات التي أطلقها المشاركون في الجنازة، حيث أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ الجماهير كانت تهتف بشعارات المقاومة "لبيك يا نصر الله! الموت لأميركا! الموت لإسرائيل!"، مما يبرز "تمسكهم الشديد بقيادة الحزب وأهدافه".

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