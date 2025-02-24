٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٠٨ ص
رمز الخبر: 85760733
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journalistاحمد قزوینی حائری

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رئيس الوزراء اللبناني:

بيروت تبذل كل الجهود الدبلوماسية لإجبار "إسرائيل" على الخروج من جنوب لبنان

٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٠٨ ص
رمز الخبر: 85760733
بيروت تبذل كل الجهود الدبلوماسية لإجبار "إسرائيل" على الخروج من جنوب لبنان

طهران / 24 شباط/فبراير/ارنا- التقى رئيس وزراء لبنان نواف سلام، محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في بيروت، حيث تم بحث قضايا هامة بين الجانبين.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) بان رئيس وزراء لبنان نواف سلام، التقى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في بيروت، حيث تم بحث قضايا هامة بين الجانبين.

وأشار رئيس وزراء لبنان في هذا اللقاء إلى أن لبنان يستخدم جميع السبل الدبلوماسية والسياسية للضغط على "إسرائيل" من أجل إتمام انسحابها من جنوب البلاد. وأضاف أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بإعادة بناء ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

كما أكد سلام أن أمن مطار بيروت والركاب هو القضية الرئيسية فيما يتعلق بالرحلات الجوية إلى ومن المطار، وأن المسؤولية في هذا الشأن تقع على عاتق الحكومة اللبنانية.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد سلام على أنه لا يوجد حل سوى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة.

إنتهى **

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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