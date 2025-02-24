وزير الدفاع: استعراض القوة في مراسم تشييع شهداء المقاومة هو نتيجة الفكر التعبوي

وأشار العميد طيار "عزيز نصير زاده " اليوم الاثنين، في "المؤتمر الوطني لتعبئة الشعب والموارد الوطنية للدفاع المقدس" الذي عقد في جامعة مالك الأشتر، إلى مراسم تشييع شهداء المقاومة في بيروت وقال: شهدنا بالأمس التشییع المهیب لشهداء محور المقاومة، وإن استعراض القوة هذا هو نتيجة الفكر التعبوي في محور المقاومة، وهذا الفكر الجديد كان نتيجة الفكرة الإبداعية للإمام الخمیني (ره).

وأکد أن تعبئة الشعب تعتبر قوة استراتيجية للحفاظ على أمن واستقلال البلاد.

وقال: لقد انتصرت الثورة الإسلامية في إيران بمساعدة الشعب، کما حافظ عليها الشعب .

وأضاف: اليوم، الشعب يلعب الدور الرئيسي في محور المقاومة ولقد أظهر الشعب بالأمس قوتها الصارمة والناعمة في لبنان.

وقال وزير الدفاع: لقد أصبح الفکر التعبوي مؤسسياً في المقاومة وقد شهدنا بالأمس مثالاً على ذلك في بيروت مضیفا كل انتصارات محور المقاومة مستمدة من الفکر التعبوي ونحن بحاجة لهذا.

وأضاف أننا اليوم نواجه حربا ثقافية ومعرفية ونحن تحت الحصار والحظر الاقتصادي وعلینا أن نستخدم الفكر التعبوي في المجتمع اليوم والشعب هو محوره.

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