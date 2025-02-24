اللواء صفوي: علينا أن نقف أمام الحرب الاقتصادية والإعلامية والافتراضية للعدو

وأشار اللواء "يحيى رحيم صفوي" اليوم الاثنين، في"المؤتمر الوطني لتعبئة الشعب والموارد الوطنية للدفاع المقدس" الذي عقد في جامعة مالك الأشتر، إلى مراسم تشييع شهداء المقاومة وقال: بالأمس أقيمت مراسم توديع كبير ومهیب للسيد حسن نصرالله، وخلقت ملحمة أخرى، وكانت مقاتلات الكيان الصهيوني تشاهد وتراقب الشعب بدهشة بينما تجاهل الشعب اللبناني وجودها، مضيفا أن جبهة المقاومة أغضبت الکیان الصهيوني.

وقال: إن هذه الثورة وثمانية أعوام من الدفاع المقدس تحملان رسالة حضور القوات التعبئة بدافع إلهي في مواجهة الظلم والقمع والاستكبار الذی يعرض هذا النظام العالمي الجديد للخطر.

وأضاف: ما أثار خوف جبهة الاستكبار هو الروح المناهضة للظلم والاحتلال التي يتمتع بها مقاتلو جبهة المقاومة.

وتابع قائلا: إن إجمالي أضرار الحرب وتكلفة إعادة إعمار إيران بلغ ألف و270 مليار دولار، وفي نهاية الحرب انخفض دخل الفرد لكل إيراني إلى أقل من النصف لكن لجنة الحرب التابعة للأمم المتحدة قدرت خسائرنا بمائة مليار دولار فقط، بينما عندما هاجم صدام الكويت قدرت اللجنة، الأضرار التي لحقت بهذا البلد بـ 240 مليار دولار، وهذا يدل علی السلوك التمييزي للأمم المتحدة تجاه إيران.

وقال: الیوم شنت حرب مركبة ضد الشعب الإيراني وإننا نقف أمام الحرب الإعلامية للفضاء الافتراضي واجراءات الحظر الاقتصادية في ظل التعبئة الوطنية للشعب.

وتابع قائلا: أصبحنا عضواً في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس في البنية السياسية للعالم لكن في المقابل يقف الأميركيون والصهاينة وحلف شمال الأطلسي وبعض الدول العربية أمام جبهة المقاومة.

وأکد: علينا أن نحشد مواردنا الوطنية لتجاوز الوضع الراهن والوصول إلى ظروف مواتية تكون فيها بلادنا نموذجا لجميع الدول الإسلامية في التقدم والتنمية وحل مشاكل شعوبها کما علينا أن نسعى جاهدين من أجل إقتدار إيران و ضمان أمنها المستقر.

انتهي**3280