عراقجي يلتقي الأمين العام للامم المتحدة في جنيف

واكد الطرفان في اللقاء الذي عقد قبيل القاء وزير الخارجية كلمته في المؤتمر، على ضرورة التعاون الوثيق بين بلدان العالم لمواجهة المخاطر التي تتهدد السلام والاستقرار.

وكان عراقجي قد وصل مساء امس الى جنيف، حيث المقر الأوروبي للمنظمات الدولية، والتقى هناك، وزيري خارجية البحرين وارمينيا.

وسيلقي وزير الخارجية أيضا كلمة امام الدورة الـ 58 لاجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

ويبدأ مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى للامم المتحدة اعماله اليوم الاثنين في جنيف، ويعد أحد اهم الاحداث الدولية في مجال الامن العالمي والسيطرة على الاسلحة.