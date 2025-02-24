الخارجية الايرانية تستدعي رئيس البعثة الدبلوماسية البولندية لدى طهران

وقد استدعى مساعد الوزير المدير العام لشؤون منطقة البحر الابيض المتوسط وشرق اوروبا بوزارة الخارجية محمود حيدري، رئيس البعثة الدبلوماسية البولندية ليبلغه احتجاج وزارة الخارجية على الطرف البولندي.

وقال رئيس البعثة البولندية، خلال اللقاء انه سيبلغ وزارة خارجية بلاده بالموضوع على الفور.

وفي وقت سابق، كانت بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الامم المتحدة قد عقّبت على عرض مسيرة ايرانية في مؤتمر سي باك بامريكا واعلنت انه لا ما نع من بيع مسيرة "شاهد".

وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد زعم يوم 21 الجاري وعلى هامش عرض حطام مسيرة في واشنطن أن العالم يجب أن يعي المخاطر الناتجة عن التعاون بين ايران وروسيا. وتم في المعرض، عرض حطام لبعض المسيرات زُعم انها ايرانية المنشا، فيما افادت التقارير ان بولندا ساهمت في نقل هذا الحطام الى واشنطن.

وكانت مسيرة ايرانية قد عُرضت في مراسم هذا العام للحزب الجمهوري الامريكي (سي باك) بهدف اثارة الاجواء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وتبرير مواجهة ما زُعم انها تهديدات ايرانية.