اول مشاركة عملانية لمقاتلة "ياك 130" في مناورة ذو الفقار

واضاف العميد شيخ انه استمرار لمناورة ذوالفقار 1403، فان مقاتلة ياك شاركت الى جانب مقاتلتين من طراز ميغ29 في عمليات التتبع وتدمير المسيرات الهدف.

ومضى يقول ان طياري مقاتلتي ميغ 29 نجحا في تحديد وتتبع المسيرة الهدف، ومن ثم اطلقت مقاتلة ياك 130، صواريخ متطورة باتجاه المسيرة ودمرتها بالكامل. وقد اظهرت هذه العملة التنسيق والقدرات العالية للقوات الجوية للجيش في تنفيذ المهام الجوية المعقدة.

واكد ان اول مشاركة لمقاتلة ياك 130 في هذه المناورة يشكل منعطفا في استعراض قدرات القوات الجوية للجيش. ان هذه المقاتلة اسنطاعت في ظل التصميم الحديث والقدرات العملانية العالية، تسجيل اول حضور لافت لها.