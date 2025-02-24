بزشكيان يدعو للافادة من القدرات المحلية لجعل مشاريع التنمية البحرية في الاولوية

وقد تراس الرئيس بزشكيان اجتماعا للتنمية البحرية قدم فيه المسؤولون ذات الصلة، تقريرا مسهبا عن طاقات التنمية البحرية والتحديات البيئية في مجال البحر والشاطئ ومصادر تلويث البحر واثر التغيرات المناخية على بحر قزوين والمستنقعات الساحلية وآليات معالجة التحديات الموجودة وضرورة تنفيذ الاقتصاد البحري وسائر المشروعات والبرامج.

واشار بزشكيان الى تنفيذ بعض المشروعات والاجراءات البيئية بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) وقال ان ذلك يجب ان يتم في اطار خطة شاملة وتخصصية تحتل موقع الاولوية وبمشاركة جميع الاجهزة ذات الصلة.