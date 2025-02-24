ظريف يلتقي سفيري قطر وارمينيا كلا على انفراد

ووصف ظريف خلال لقائه السفير القطري سعد بن عبد الله آل محمود العلاقات بين البلدين بالاخوية والودية والعريقة وقال ان تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، سيسهم في زيادة الاستقرار والامن في المنطقة.

واثنى على مواقف قطر المتينة في دعم اهالي غزة في حرب الكيان الصهيوني الظالمة ضد الشعب الفلسطيني كما اشاد بدور قطر في اقرار وقف اطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات.

اما السفير القطري فقد قال ان بلاده ستتابع بجد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمشاريع المشتركة لا سيما الاتفاقات التي تم التوصل بين امير قطر ورئيس الجمهورية خلال زيارة امير قطر الاخرة الى طهران.

وخلال لقائه السفير الارميني غريغور هاكوبيان جرى مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات منطقة جنوب القوقاز .

وقال ظريف ان الاسراع في تطبيق اتفاق السلام بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان يخدم مصالح جميع بلدان المنطقة.

واكد السفير الارميني من جانبه عزم بلاده على المزيد من توسيع العلاقات مع ايران لا سيما في المجال الاقتصادي.