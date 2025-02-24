تنفيذ عمليات ناجحة بطرازات متطورة لمسيرتي مهاجر6 وكمان12

واضاف العميد شيخ ان هذه المناورة تقام بهدف زيادة الجهوزية والقدرات العملانية للقوات المسلحة.

واوضح ان مسيرتي مهاجر6 وكمان12 تقومان بمهام الدورية وتغطية الشريط الساحلي بهدف رصد اي تهديد محتمل في المناطق الساحلية والحصول على المعطيات الحيوية لاتخاذ اي قرار تكتيكي.

واكد في جانب اخر ان احدى النقاط البارزة لهذه المناورة هي رمي قنابل "قائم" من قبل المسيرات. ان مسيرة كمان12 ومن خلال رمي قنبلة قائم، ومسيرة مهاجر6 ومن خلال رمي قنبلة قائم1، وفرتا اسنادا دقيقا للسيناريوهات القتالية.

وشدد على ان هذه العمليات مؤشر على القدرات العالية للمسيرات الايرانية في تنفيذ المهام الهجومية بدقة عالية.