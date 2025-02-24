٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85761512
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عراقجي يلتقي نظيره الكوبي في جنيف

٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:١٩ ص
رمز الخبر: 85761512
عراقجي يلتقي نظيره الكوبي في جنيف

طهران / 25 شباط/فبراير/ارنا- التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي نظيره الكوبي بورنو رودريغيز ، الاثنين ، على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد ان وزير الخارجية الإيراني ونظيره الكوبي تباحثا خلال اللقاء حول التعاون والعلاقات الثنائية وقضايا الشرق الأوسط والتطورات الدولية.

وكان عراقجي قد التقى في وقت سابق مع فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكذلك التقى وزير الخارجية الذي وصل الى جنيف مساء الأحد ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء الخارجية الإندونيسي سوغيونو، والكويتي عبد الله اليحيى، والفنزويلي إيفان خيلبيندو، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأرميني أرارات ميرزويان.

انتهى ** 2342

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