عراقجي يلتقي نظيره الكوبي في جنيف

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد ان وزير الخارجية الإيراني ونظيره الكوبي تباحثا خلال اللقاء حول التعاون والعلاقات الثنائية وقضايا الشرق الأوسط والتطورات الدولية.

وكان عراقجي قد التقى في وقت سابق مع فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكذلك التقى وزير الخارجية الذي وصل الى جنيف مساء الأحد ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء الخارجية الإندونيسي سوغيونو، والكويتي عبد الله اليحيى، والفنزويلي إيفان خيلبيندو، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأرميني أرارات ميرزويان.

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