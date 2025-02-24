مباحثات بين وزير الخارجية الايراني والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد ان وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي زار جنيف لحضور وإلقاء كلمة في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح والدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد التقى مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكذلك التقى وزير الخارجية الذي وصل الى جنيف مساء الأحد ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء الخارجية الإندونيسي سوغيونو، والكويتي عبد الله اليحيى، والفنزويلي إيفان خيلبيندو، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأرميني أرارات ميرزويان والكوبي بورنو رودريغز.

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