٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85761518
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مباحثات بين وزير الخارجية الايراني والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٨ ص
رمز الخبر: 85761518
مباحثات بين وزير الخارجية الايراني والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

جنيف / 25 شباط/فبراير/ارنا- في إطار لقاءاته الثنائية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد ان وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي زار جنيف لحضور وإلقاء كلمة في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح والدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد التقى مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكذلك التقى وزير الخارجية الذي وصل الى جنيف مساء الأحد ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء الخارجية الإندونيسي سوغيونو، والكويتي عبد الله اليحيى، والفنزويلي إيفان خيلبيندو، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأرميني أرارات ميرزويان والكوبي بورنو رودريغز.

انتهى ** 2342

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