تشييع مهيب للشهيد السيد هاشم صفي الدين في جنوبي لبنان

وافاد موقع المنار انه حضرت ايضا وفود من دول عدة، بينها وفد يمني على رأسه مفتي الجمهورية اليمنية، إضافةً إلى وفود من قرى وبلدات لبنانية، من أجل المشاركة في المراسم.

وكان نعش السيد الهاشمي وصل قبل ظهر الاثنين إلى بلدته، وسجي في حسينية البلدة، حيث تقبلت قيادة حزب الله وعائلة الشهيد التعازي والتبريكات باستشهاده، لتبدأ بعدها مراسم التشييع التي تخللها عرض كشفي وانتظم المشاركون في مسيرة حاشدة يتقدمها حملة الرايات، والفرق الكشفية الموسيقية، وحملة النعش الشريف.

وجابت مسيرة التشييع شوارع بلدة دير قانون، على وقع الندبيات واللطميات الحسينية، ومنها: “نحن أقسمنا يمينًا للشهادة سائرين”، و”أين نصر الله أين؟”، “سلام على السيد الهاشمي” و”يا شهيد الأمة يا صفي الدين”.

وردّد المشيعون نداءات: “لبيك يا حسين” و”هيهات منا الذلة”، يا الله يا كريم احفظ لنا الشيخ نعيم” ويا الله يا الله احفظ لنا نهج نصر الله”، كما رددوا صرخات “الموت لإسرائيل” و”الموت لأميركا”.

وأقيمت مراسم التكريم للشهيد السيد الهاشمي حيث أدت ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية وكشافة الإمام المهدي (عج) القسم والبيعة أمام النعش الشريف معلنين بدء المراسم.

وألقى الشيخ محمد حسن أختري ممثل آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، كلمة أوضح فيها أن مشاركته في مراسم تشييع السيد الهاشمي جاءت بتكليف من قبل سماحة الإمام الخامنئي “لنشارك لبنان والمقاومة في هذا المصاب الجلل والعزاء العظيم بالارتحال العظيم للشهيدين العزيزين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين”.

وقال: “حضرنا لنبلّغكم تعازي الإمام الخامنئي وعواطفه ومشاعره وتعازي الشعب الإيراني”، مجددًا وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبًا ومقاومة إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته”.

وقال الشيخ أختري: “هذا هو طريقنا إلى الله”، مؤكدًا أن “المقاومة ستنتصر بعون الله فهذا وعد إلهي”.

بعد ذلك، أقيمت الصلاة على الجسد الطاهر للشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، بإمامة إمام بلدة دير قانون النهر الشيخ ابراهيم قصير، قبل أن يوارى الثرى.

انتهى ** 2342