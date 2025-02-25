طاقة صناعة البتروكيماويات الايرانية تصل إلى 100 مليون طن

وخلال حديثه في جلسة متخصصة بعنوان "مستقبل صناعة البتروكيماويات" في ملتقى "بتروتك" الثالث المنعقد مساء الاثنين، اشار حسن عباس زادة الى إن هناك تأخيرات في إنتاج بعض المنتجات مثل البروبيلين، مضيفا: "من خلال استكمال سلسلة هذا المنتج المهم، يمكننا إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية، يمكننا أيضا تصديرها إلى الخارج".

وفي إشارة إلى الأهداف الموضوعة لاستكمال سلسلة قيمة صناعة البتروكيماويات، تابع نائب وزير النفط: "التنمية تتحقق من خلال النظر والاهتمام بالتقنيات الجديدة، وقد حددت خطة التنمية السابعة مسار التقدم في أبعاد مختلفة".

وأشار عباس زاده إلى أن المجمعات الثلاثة المنتجة للطاقة في صناعة البتروكيماويات تنتج نحو 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ويتم إرسال الفائض من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية، وقال: "إن صناعة البتروكيماويات تستخدم 4 في المائة فقط من الغاز المنتج كمادة خام في المجمعات البتروكيماوية".

وأكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لاحتياطيات النفط والغاز في الدولة، مشيرا إلى أن صناعة البتروكيماويات يمكنها تحقيق نمو في الإنتاج من خلال استخدام التقنيات الجديدة والطاقات المتجددة مع الأخذ في الاعتبار الخطط الموضوعة.

وتابع المدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية: "إن الدور التنظيمي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية كممثل للحكومة يجب أن يمهد الطريق للتعاون ونمو الإنتاج والتنمية المتوازنة للصناعة".

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