إيران تحقق فوزا كبيرا على كازاخستان ضمن تصفيات كأس آسيا بكرة السلة

وجاءت نتائج ارباع المباراة التي جرت باستضافة كازاخستان في مدينة آستانا يوم الاثنين، كالتالي: 25-13، 24-7، 18-9 ، 21-16 لتنتهي المباراة بنتيجة 88-45 لصالح ايران.

وبهذا الفوز حافظت ايران على صدارتها للمجموعة الخامسة وكانت قد ضمنت التاهل الى نهائيات كأس آسيا اثر فوزها على الهند بنتيجة 106-55 في الجولة السابقة.

وتأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس آسيا بعد أن حقق 5 انتصارات فيما مني بخسارة واحدة في 6 مباريات.

وفي طريق التاهل فازت ايران على قطر 76-74 وعلى كازاخستان 20-0 (اثر عدم خوضها كازاخستان اللقاء في طهران) و 88-45 وعلى الهند 83-56 و 106-55 فيما كانت خسارتها الوحيدة امام قطر بنتيجة (77-78).

وتأهلت أستراليا وكوريا الجنوبية من المجموعة الأولى، ونيوزيلندا والفلبين من المجموعة الثانية، والصين واليابان من المجموعة الثالثة، والأردن والسعودية من المجموعة الرابعة، وإيران وقطر من المجموعة الخامسة، ولبنان والبحرين من المجموعة السادسة، إلى نهائيات كأس آسيا لكرة السلة، كما يتأهل أفضل ثلاثة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى نهائيات البطولة التي ستقام في جدة بالسعودية بمشاركة 16 فريقًا.

يُشار إلى أن مراسم قرعة كأس آسيا بكرة السلة 2025 بالسعودية ستُقام يوم 8 نيسان /أبريل 2025، بمدينة جدة.

انتهى ** 2342