رئيس المجلس العالمي للصناعات اليدوية يشيد بتراث ايران العريق في مجال الحرف اليدوية

واضاف القدومي في كلمة القاها يوم الاثنين، في مهرجان "فجر" الدولي التاسع للصناعات اليدوية، الذي اقيم في طهران: إن هذا المهرجان يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين الفنانين الإيرانيين والمجتمع الدولي للصناعات اليدوية. الآن ونحن نقترب من نهاية هذا الاجتماع القيم، دعونا نتذكر أننا جميعًا لدينا دور أساسي في الحفاظ على تعزيز تقاليد الصناعات اليدوية لثقافاتنا.

وتابع القدومي ان "المجلس العالمي للصناعات اليدوية يتشرف بأن يكون له دور في هذا المسار، ويقدّر المشاركة في هذا الحدث المهم. إيران كانت دائمًا تحتل مكانة خاصة في قلبي، كما كانت تحتل مكانة في قلب والدتي."

وأضاف: "غادة حجاوي القدومي، الرئيسة السابقة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والرئيسة السابقة للمجلس العالمي للصناعات اليدوية، كانت تتمتع بمكانة عالية لدينا."

وأكد القدومي: "إيران تشتهر بتراثها الثقافي الغني، وهي كانت على الدوام رائدة في الحفاظ على الفنون اليدوية وتكريمها. وان اختيار 16 مدينة وقرية كمدن وقرى عالمية للصناعات اليدوية دليل واضح على التنوع والثراء الفريد للفنون الإيرانية."

وقال رئيس المجلس العالمي للصناعات اليدوية: "مدن مثل أصفهان، برسوماتها الفارسية وأعمال الزخرفة الفريدة، وتبريز، بسجادها الفاخر وشهرتها العالمية، هي أمثلة مشرقة على التزام إيران بالحفاظ على تقاليدها في الصناعات اليدوية."

وتحدث عن مهرجان "فجر" الدولي التاسع للصناعات اليدوية، الذي يحمل شعار "التنوع الثقافي والوفاق الوطني"، قائلًا: "هذا المهرجان وفر فرصة فريدة للجميع للالتقاء وتبادل الأفكار وتكريم القيمة الفريدة للصناعات اليدوية التقليدية. هذا المهرجان هو أكثر من مجرد اجتماع، بل هو منصة للتواصل والتعلم والاحترام المتبادل، حيث يمكننا تقدير المساهمة الفريدة لكل واحد منا في المجتمع العالمي للصناعات اليدوية.

وأضاف القدومي: "بالنيابة عن المجلس العالمي للصناعات اليدوية، أتقدم بأصدق الشكر لجميع الذين ساهموا بجهدهم الدؤوب في نجاح هذا الحدث. مشاركتنا في هذه المناسبة الخاصة هي شرف لنا، ونحن نتطلع إلى بناء روابط أقوى مع الفنانين الموهوبين والمسؤولين الثقافيين في إيران وحول العالم."

واختتم رئيس المجلس العالمي للصناعات اليدوية مؤكدًا: "نأمل أن تستمر الروابط التي نشأت في هذا المهرجان في التوسع، وأن توفر فرصًا جديدة للتعاون في المستقبل."

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