٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٣٤ ص
رمز الخبر: 85761595
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس في الضفة الغربية

٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٣٤ ص
رمز الخبر: 85761595
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس في الضفة الغربية

طهران/25 شباط/فبراير/ارنا-اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلية ليل الاثنين فجر الثلاثاء مدينة نابلس في الضفة الغربية من حاجز الطور.

واصل الاحتلال الإسرائيلي الليلة اعتداءاته على مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قواته مدينة نابلس من حاجز الطور، وبلدات قرب الخليل.

وتحدثت مصادر محلية عن إطلاق نار في محيط المقبرة الغربية في مدينة نابلس تزامنا مع اقتحام الاحتلال للمنطقة.

كما أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام بلدة بيت أمر شمالي الخليل ودهمت عدة منازل، واقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة جنين ومخيمها، في ظل استمرار عملياتها العسكرية لليوم الـ36 على التوالي.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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