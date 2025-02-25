قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس في الضفة الغربية

واصل الاحتلال الإسرائيلي الليلة اعتداءاته على مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قواته مدينة نابلس من حاجز الطور، وبلدات قرب الخليل.

وتحدثت مصادر محلية عن إطلاق نار في محيط المقبرة الغربية في مدينة نابلس تزامنا مع اقتحام الاحتلال للمنطقة.

كما أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام بلدة بيت أمر شمالي الخليل ودهمت عدة منازل، واقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة جنين ومخيمها، في ظل استمرار عملياتها العسكرية لليوم الـ36 على التوالي.

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