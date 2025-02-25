اللواء باقري: مراسم تشييع سيد المقاومة اظهرت بأن حزب الله اكثر ديناميكية وحيوية من ذي قبل

وخلال كلمة له في الدورة الـ17 لمؤتمر الجنود الشباب للقوات المسلحة الايرانية، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: "أحيي ذكرى جميع شهدائنا الأعزاء، وخاصة شهدائنا الجنود، الذين نقيم لهم هذه المراسم تكريما لهم وتقديرا لتضحياتهم."

واضاف اللواء باقري: كما أحيي ذكرى شهداء جبهة المقاومة الاعزاء وفي مقدمتهم الشهيد الكريم السيد حسن نصرالله ورفاقه اجمعين،وكما رأينا فان مراسم التشييع العظيمة لجثمانهما الطاهرين، التي شارك فيها ربع الشعب اللبناني تقريبا، تظهر بأن المقاومة وحزب الله البطل سيواصلان طريقهما بديناميكية وحيوية أكثر من ذي قبل.

واشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى ان الشباب والناشئة والأطفال الحاضرين في هذه المراسم سيكونون جنود محور المقاومة الأكثر كفاءة والاكثر قوة ، معربا عن شكره لوزير الدفاع وجميع زملائه الأعزاء على إقامة هذه المراسم.

وضمن تأكيده على ان الدفاع والأمن يشكلان أساس قوة البلاد في اي بلد كان،راى اللواء باقري ان الشرط الأساسي لتحقيق كل ما يبحث عنه الشعب من تحقيق التقدم، وتطوير العلوم والتكنولوجيا، والرفاهية وتطوير البنية التحتية، وتنمية الأنشطة الاقتصادية وازدهارها، وتعليم الاجيال القادمة، وتعزيز الإيمان والمعتقد، والروح المعنوية والقوة، والهوية الوطنية؛هو الأمن والدفاع المستقرين، وتتحمل القوات المسلحة مثل هذه المسؤولية الثقيلة.

انتهى**ر.م