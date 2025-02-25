٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٢٩ ص
رمز الخبر: 85761779
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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صافرات الانذار تدوي في الجولان لاشتباهها بهدف جوي

٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٢٩ ص
رمز الخبر: 85761779
صافرات الانذار تدوي في الجولان لاشتباهها بهدف جوي

طهران/25 شباط/فبراير/ارنا- ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن صباح اليوم صافرات الانذار دوّت في الجولان لاشتباهها بهدف جوي.

واضاف المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي بأنه قد تم اطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه في منطقة هضبة الجولان، وجاري التحقيق في التفاصيل.
وافاد مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن سلاح الجو لم يتوصل بعد إلى سبب التحذير من تسلل الطائرات.
ومن ثم افادت وسائل إعلام العدو عن تقارير عن مسيّرة أطلقت من سورية وجرى اعتراضها على ما يبدو.

وفي تحديث لهذه الحادثة، صرح المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي انه في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في الساعة 8:39 صباحا حول تسلل طائرة معادية مشتبه بها في جنوب الجولان، تم إطلاق صواريخ اعتراضية على هدفين جويين مشبوهين تبين أنهما تشخيص خاطئ وقد انتهت الحادثة وهي قيد التحقيق.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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