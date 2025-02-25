منظومة الدفاع الجوي " 15 خرداد" تسقط طائرة معادية في المناورة العسكرية

وافاد المتحدث باسم المناورات العسكرية المشتركة للجيش الايراني "ذو الفقار"، العميد" علي رضا شيخ"،بأن قوات الدفاع الجوي للجيش وباستخدام نظام الكشف وتحديد المواقع السلبي ذو الفقار، قامت بتوفير الموقع الدقيق وثلاثي الأبعاد للطائرات المعادية لأنظمة الصراع والاشتباك، كما تمكنت منظومة الدفاع الجوي المحلية " 15 خرداد "من إسقاط الموقع المستهدف للطائرات المعادية.

واشار العميد رضا شيخ الى ان من النقاط الأساسية في هذا التمرين، تنفيذ مختلف الإجراءات الدفاعية غير النشطة بهدف إخفاء أنظمة ومعدات وأنشطة الدفاع الجوي ومنع العدو من الوصول إلى معلومات قواته، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في هذا الجزء من التمرين.

كما اوضح بأن الأداء المتماسك والمتكامل لنظام الدفاع الجوي، بما في ذلك أنظمة الكشف والتعرف، والحرب الإلكترونية، وأجهزة استشعار الرادار والمراقبة، وأنظمة الصواريخ، ادى إلى تحقيق أداء مناسب.

انتهى**ر.م