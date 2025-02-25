لافروف يزور طهران اليوم الثلاثاء

وفي بيان لها ، اوضحت وزارة الخارجية الروسية اهداف وبرنامج عمل زيارة لافروف الى طهران المرتقبة اليوم الثلاثاء،مشيرة الى ان وزيري خارجية البلدين سيناقشان بالتفصيل جدول الأعمال الثنائي للعلاقات الروسية الإيرانية، التي وصلت رسميا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع التوقيع على اتفاقية حكومية دولية أساسية جديدة في 17 كانون الثاني /يناير 2025 في موسكو.

كما جاء في هذا البيان، ان الحوارات ستركز على مواصلة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة في مجال تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل.

هذا،و أعلنت وزارة الخارجية الروسية بأن الطرفين سيتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في سورية والقوقاز وأفغانستان واليمن والخليج الفارسي وقضية الشرق الأوسط وقضية بحر قزوين، والوضع المتعلق بخطة العمل المشترك الشامل بشأن برنامج إيران النووي (JCPOA).

وفي وقت سابق، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي،قد اعلن عن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران هذا الأسبوع.

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