حماس: لن يفلح الصهاينة بكسر إرادتنا

وفي الذكرى الـ31 لمجزرة الحرم الإبراهيمي،اصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا لها اليوم الثلاثاء، اكدت فيه على أنّ "مجازر الاحتلال الإسرائيلي لن تمنحه شرعية أو سيادة على شبر من أرضنا، ولن تفلح في كسر إرادة شعبنا في الصمود والمقاومة دفاعاً عن أرضه ومقدساته".

وقالت حماس: "تأتي الذكرى الـ31 لمجزرة المسجد الإبراهيمي المروّعة التي ارتكبها المجرم المتطرّف الصهيوني باروخ غولدشتاين في مثل هذا اليوم من عام 1994، بمشاركة جنود الاحتلال وشرطة حرس الحدود، حيث ارتقى خلالها 29 شهيداً وأُصيب العشرات من الأطفال والشيوخ"، و"في ظل تصعيد الاحتلال لجرائمه في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستمراره في تنفيذ مخططاته العدوانية في الضمّ والتهجير واقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك".

ورأت الحركة أنّ "تصعيد الاحتلال يؤكّد سياسته الإجرامية الممنهجة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستهتاراً بكل قرارات المجتمع الدولي الرافضة للاحتلال والعدوان".

وحيّت حماس في البيان جماهير الشعب الفلسطيني الثابت على أرضه والمتمسك بحقوقه في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وفي مخيمات اللجوء والشتات.

وأكّدت حماس أنَّ مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل "نموذج فاشيّ ممنهج ومتكرر ضد شعبنا الفلسطيني، شاهد العالم تفاصيله في العدوان ضد قطاع غزة على يد المجرم بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرّفة وجيشه الصهيونازي"، مشيرةً إلى أنّ "هؤلاء يشكّلون خطراً حقيقياً ليس فقط على أرضنا وشعبنا، بل أيضاً على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل صمت دولي وتقاعس عن تجريم انتهاكاتهم ووقفها".

والجدير بالذكر ان اليوم الثلاثاء ، يصادف الذكرى الـ31 لمجزرة الحرم الإبراهيمي،والتي نفذها طبيب عسكري يهودي يدعى " باروخ جولدشتاين أو باروخ جولدستين" في مدينة الخليل الفلسطينية فجر يوم الجمعة 15 رمضان عام 1414 هـ / الموافق لـ 25 شباط/ فبراير 1994.

وقد نفذ هذه المجزرة بالتواطؤ مع عدد من المستوطنين وقوات جيش الاحتلال بحق المصلين الفلسطينيين، حيث أطلق النار على المصلين المسلمين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم الصلاة فجر يوم جمعة في شهر رمضان، وقد استشهد 29 مصليا وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويردوه قتيلا.

انتهى**ر.م