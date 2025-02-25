مساعد رئيس الجمهورية :ناقشنا ابعاد العلاقات الثنائية الايرانية-الارمنية والوضع في جنوب القوقاز

ومن خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، كتب المساعد السياسي للرئيس الايراني مهدي سنايي: كان لي لقاء مع السيد غريغور هاكوبيان، سفير أرمينيا في طهران، ناقشنا من خلاله مختلف أبعاد العلاقات بالإضافة إلى الوضع في جنوب القوقاز.

واضاف المساعد السياسي للرئيس الايراني :العلاقات بين البلدين جيدة ومتنامية، وتتبع يريفان في السنوات الأخيرة دبلوماسية متعددة الاتجاهات.

وفي ختام منشوره هذا، كتب ايضا: أهدي سعادة السفير الذي يتقن اللغة الفارسية كتاب "أرامنة إيران والأسماء الأرمنية" الصادر في طهران.

انتهى**ر.م