٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٥٢ م
رمز الخبر: 85762009
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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اثناء لقائه السفير الارميني لدى طهران؛

مساعد رئيس الجمهورية :ناقشنا ابعاد العلاقات الثنائية الايرانية-الارمنية والوضع في جنوب القوقاز

٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٥٢ م
رمز الخبر: 85762009
مساعد رئيس الجمهورية :ناقشنا ابعاد العلاقات الثنائية الايرانية-الارمنية والوضع في جنوب القوقاز

طهران/25 شباط/فبراير/ارنا-اعلن المساعد السياسي لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية انه التقى السفير الأرميني لدى طهران،وناقشا مختلف ابعاد العلاقات الثنائية فضلا عن الوضع في جنوب القوقاز.

ومن خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، كتب المساعد السياسي للرئيس الايراني مهدي سنايي: كان لي لقاء مع السيد غريغور هاكوبيان، سفير أرمينيا في طهران، ناقشنا من خلاله مختلف أبعاد العلاقات بالإضافة إلى الوضع في جنوب القوقاز.

واضاف المساعد السياسي للرئيس الايراني :العلاقات بين البلدين جيدة ومتنامية، وتتبع يريفان في السنوات الأخيرة دبلوماسية متعددة الاتجاهات.

وفي ختام منشوره هذا، كتب ايضا: أهدي سعادة السفير الذي يتقن اللغة الفارسية كتاب "أرامنة إيران والأسماء الأرمنية" الصادر في طهران.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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