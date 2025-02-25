مساعدة رئيس الجمهورية:اقتصاد إيران هدف مؤمرات وخطط العدو

ورأت مساعدة الرئيس الايراني في شؤون التعاون الاقتصادي "معصومة اقا بور" بان الوضع الحالي للاقتصاد الايراني لم يصل إلى هذه النقطة بين عشية وضحاها،انما كان نتيجة تراكمات لعملية تشكلت بسبب ظروف العقوبات القاسية وسوء الإدارة الداخلية في بعض الأحيان.

واشارت الى ان وزارة الاقتصاد اتخذت اجراءات هامة في مجال الدعم الشامل لسوق رأس المال، والذي سيؤدي في النهاية إلى ازدهار الأعمال،موضحة بأن الظروف السياسية والأزمات الدولية ومخاطر الاستثمار تظهر تأثيرها على سوق الأوراق المالية.

وفيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية وايجاد الحلول لها ، اكدت مساعدة الرئيس فس شؤون التعاون الاقتصادي على ان الاقتصاد هو استراتيجية تتطلب مراحل وخطوات دقيقة ويجب التحلي بالصبر كي تنضج مراحلها للتوصل الى النتائج المرجوة.

كما صرحت بأن الاقتصاد الايراني هو هدف مؤمرات وخطط العدو مؤكدة على ضرورة مواجهة هذا الامر بالتعاون والاستقرار الاداري.

انتهى**ر.م