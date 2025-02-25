وزير الخارجية الروسي يصل طهران

واشارت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية ،الى ان لافروف، الذي أجرى محادثات مع نظيره التركي في أنقرة يوم امس الاثنين، سيلتقي ويتحدث مع بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران اليوم الثلاثاء.

واضافت وكالة الانباء هذه :ان زيارة لافروف إلى طهران تأتي بعد أكثر من شهر بقليل من زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو، حيث أجرى محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 كانون الثاني /يناير 2025.

واشارت ايضا الى انه واثناء زيارة بزشكيان روسيا ، وقع الطرفان على معاهدة استراتيجية شاملة ،اتفقا فيها على توسيع التعاون في مجال النفط والغاز، والامتناع عن الانضمام إلى عقوبات الدول الثالثة ضد بعضها البعض، وعدم مساعدة الدولة المعتدية في حالة الهجوم على أحد الطرفين.

وذكرت بأن توسيع التعاون بين موسكو وطهران، خاصة بالنظر إلى رغبة الطرفين في زيادة حجم التبادلات التجارية، سيكون أحد مواضيع المفاوضات المستقبلية.

كما ذكرت ايضا ان إيران وروسيا حققتا أعلى رقم تجاري في عام 2022 في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا وانسحاب الشركات الغربية من روسيا، بحيث بلغ حجم الأعمال التجارية حوالي خمسة مليارات دولار في ذلك الوقت.

هذا ، وقد اعلنت قبل ساعات وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان وزير هذه البلاد يزور طهران اليوم الثلاثاء بدعوة من نظيره الايراني ، موضحة بأن الحوارات ستركز على مواصلة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة في مجال تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل، بالاضافة الى أن الطرفين سيتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة.

انتهى**ر.م