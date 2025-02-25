٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85762147
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وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره الروسي في طهران

٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥٦ م
رمز الخبر: 85762147
وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره الروسي في طهران

طهران / 25 شباط / فبراير/ ارنا - التقى وزير خارجية روسيا سرغئي لافروف، الذي وصل الى طهران اليوم الثلاثاء صباحا، بنظيره الايراني سيد عباس عراقجي؛ حيث بحث الجانبان في القضايا الثنائية، واهم التطورات الاقليمية والدولية.

ويزور لافروف طهران بدعوة من عراقجي، لاجراء مباحثات حول تطوير التعاون الثنائي، وتنفيذ "اتفاق الشراكة الستراتيجية الشامل" بين ايران وروسيا، والذي جرى توقيعه من قبل رئيسي البلدين.

انتهى ** ح ع

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