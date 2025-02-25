وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره الروسي في طهران

طهران / 25 شباط / فبراير/ ارنا - التقى وزير خارجية روسيا سرغئي لافروف، الذي وصل الى طهران اليوم الثلاثاء صباحا، بنظيره الايراني سيد عباس عراقجي؛ حيث بحث الجانبان في القضايا الثنائية، واهم التطورات الاقليمية والدولية.

ويزور لافروف طهران بدعوة من عراقجي، لاجراء مباحثات حول تطوير التعاون الثنائي، وتنفيذ "اتفاق الشراكة الستراتيجية الشامل" بين ايران وروسيا، والذي جرى توقيعه من قبل رئيسي البلدين. انتهى ** ح ع