مسؤول : إيران ستتولى الرئاسة الدورية لـ "تراسيكا"

وأوضح "ترفع" في تصريح له على هامش اجتماع الأمناء الوطنيين لـ "تراسيكا" الذي عقد اليوم الثلاثاء في طهران، أنه "خلال فترة رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجنة، ستسعى الى تنفيذ مبادرات تساهم في تطوير النقل العابر وتعزيز مستويات التعاون في مجال النقل البري وايجاد فرص جديدة لتسهيل حركة المرور والنقل الرخيص في المنطقة من خلال شبكة نقل اقليمية ومتعددة الأطراف".

وأضاف : تعزيز مكانة إيران في المنظمات الدولية ومتابعة المبادرات في مجال النقل العابر والنقل البري، هي من بين الأمور الأخرى التي سيتم متابعتها خلال فترة رئاسة إيران للجنة الحكومية الدولية لتراسيكا.

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