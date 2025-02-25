٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٢٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85762259
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رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية يجتمع مع مسؤولين بالمجلس الدولي للرياضة العسكرية

٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٢٣ م
رمز الخبر: 85762259
رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية يجتمع مع مسؤولين بالمجلس الدولي للرياضة العسكرية

طهران /25 شباط/ فبراير/ إرنا- عقد أعضاء الهيئة الرئاسية لـ "سيزم" (المجلس الدولي للرياضة العسكرية)، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس اللجنة االأولمبية الإيرانية "محمود خسروي وفا"؛ بمقر اللجنة في طهران.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الهيئة الإيرانية لـ "سيزم"، أمير فولادي، والعقيد "روبرتو ريكي" الأمين العام لـ "سيزم" من إيطاليا، والعقيد "جوزيف باكاري" رئيس إدارة ألعاب السيزم من تنزانيا، والعقيد "شبير النجم" عضو الهيئة الرئاسية للسيزم من باكستان، والنقيب "سيف المري" منسق القارة الآسيوية في السيزم من قطر، والعقيد "رضا باقري" مدير ألعاب السيزم من إيران.

وأشار "خسروي وفا" في تصريحه خلال اللقاء، إلى التنوع المناخي ووجود الفصول الأربعة للعام في ايران؛ قائلا : بلادنا آمنة وشعبها كريم ومضياف، ويمكنها أن تحتضن الأحداث الرياضية الدولية بنحو مميز.

من جانبه، أعرب العقيد "روبرتو ريكيا" عن شكره للجنة الأولمبية الإيرانية على كرم الاستضافة؛ مشيرا إلى أن مشاركة إيران في برامج السيزم ممتازة، وهذا يدل على وجود علاقة جيدة بين اللجنة الوطنية الأولمبية والسيزم؛ آملا أن يعزز هذا التعاون بين الجانبين.

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