٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85762281
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اللواء باقري : الملاحم البطولية في الدفاع المقدس يجب أن تتجلى في أرجاء العالم

٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣١ م
رمز الخبر: 85762281
اللواء باقري : الملاحم البطولية في الدفاع المقدس يجب أن تتجلى في أرجاء العالم

طهران/25 شباط/ فبراير/ إرنا- أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" أن الملاحم البطولية في الدفاع المقدس يجب أن تتجلى في جميع أنحاء العالم.

وجاء في رسالة اللواء " باقري" إلى مهرجان الكتاب السنوي الـ 22 للدفاع المقدس : الدفاع المقدس هو مرآة عاكسة للتضحيات والفداء من قبل الرجال الغيورين الذين بفضل دمائهم المباركة تحولت الشتلة الصغيرة للثورة الإسلامية إلى شجرة باسقة، وانتشرت ثقافة الدفاع المقدس والمقاومة في جميع أنحاء هذا الكوكب.

وأكد : يجب أن تتجلى هذه الملاحم البطولية الموجودة في الدفاع المقدس في جميع أنحاء العالم؛ مضيفا : نحن الآن في الخطوة الـ 46 للثورة الإسلامية ومن الضروري أن ننقل مفاهيم وقيم ومُثُل الدفاع المقدس إلى الجيل الواعي اليوم والجيل القادم من أبناء وطننا بأدب راق وعذب.

انتهى**9365 / ح ع **

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