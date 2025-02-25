ممثل قائد الثورة : تشييع الشهيد "حسن نصرالله" استعرض قوة المقاومة

وأوضح اية الله "حسيني" في تصريح له اليوم الثلاثاء : سماحة قائد الثورة الإسلامية يكنّ ودّا كثيرا للسيد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين؛ لافتا الى مقولة شهيرة لسيد شهداء المقاومة، بان "البعض يقولون إن حزب الله هو حزب ولاية الفقيه، ويظنون أن هذه إهانة لنا، أبداً! أنا فخور بأن أكون عضوا في حزب ولاية الفقيه".

وأضاف : لقد وجه سماحة قائد الثورة الإسلامية خطابا خاصا بمراسم التشييع، كما شاركت شخصيات رفيعة المستوى من إيران؛ مؤكدا، بان "هذا الأمر يدل على أهمية حزب الله والشهيد السيد حسن نصر الله"، ولافتا بانه "يجب ألا نتصور أن حزب الله يدافع عن لبنان فقط، وانما يقف بوجه الاستكبار ويدافع عن هوية الإسلام والمقاومة".

وتابع ممثل قائد الثورة الإسلامية لدى العراق : في مراسم التشييع، حلقت الطائرات الصهيونية في السماء لإرهاب الناس، لكن الجماهير المشيعة وقفت بثبات وهتفت "الموت لإسرائيل".

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