مسؤول : مصرع إرهابي والقبض على 6 آخرين جنوب شرقي البلاد

وأوضح "نورا" في تصريح لمراسل ارنا اليوم الثلاثاء، أن العملية الأمنية المكثفة للقوات الأمنية ضد زمرة إرهابية في تشابهار تجري حاليا بعد تحديد هويتهم ومكان اختبائهم وعملية التطهير لا تزال مستمرة في هذه المنطقة.

وأضاف : إنّ الأشخاص الذين اشتبكت معهم القوات الأمنية هم من أعضاء الزمرة الإرهابية "جيش الظلم"، قائلا : هذه المجموعة كانت بصدد تنفيذ عمليات في الأيام الأخيرة من العام الحالي الإيراني (ينتهي في 20 اذار / مارس 2025م)، زعزعة الأمن في البلاد، لكن هذا التحرك تم إحباطه بجهود القوات الأمنية والشرطة.

واعتبر المسؤول في محافظة سيستان وبلوشستان، أن الهدف من هذه التحركات الإرهابية هو سحب الثقة من المستثمرين وصرف انظار السياح وبالتالي عرقلة مسار التنمية في منطقة تشابهار؛ داعيا شيوخ ووجهاء المدينة إلى إدانة هذه الجرائم وتحركات الجماعات الإرهابية هناك.

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