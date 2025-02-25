٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٥٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85762343
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مسؤول : مصرع إرهابي والقبض على 6 آخرين جنوب شرقي البلاد

٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٥٢ م
رمز الخبر: 85762343
مسؤول : مصرع إرهابي والقبض على 6 آخرين جنوب شرقي البلاد

طهران /25 شباط/ فبراير/ إرنا- أعلن نائب محافظ سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد) "علي رضا نورا" عن اعتقال 6 عناصر من زمرة إرهابية ومصرع عنصر اخر، خلال عمليات نفذتها قوى الأمن الداخلي في منطقة تشابهار.

وأوضح "نورا" في تصريح لمراسل ارنا اليوم الثلاثاء، أن العملية الأمنية المكثفة للقوات الأمنية ضد زمرة إرهابية في تشابهار تجري حاليا بعد تحديد هويتهم ومكان اختبائهم وعملية التطهير لا تزال مستمرة في هذه المنطقة.

وأضاف : إنّ الأشخاص الذين اشتبكت معهم القوات الأمنية هم من أعضاء الزمرة الإرهابية "جيش الظلم"، قائلا : هذه المجموعة كانت بصدد تنفيذ عمليات في الأيام الأخيرة من العام الحالي الإيراني (ينتهي في 20 اذار / مارس 2025م)، زعزعة الأمن في البلاد، لكن هذا التحرك تم إحباطه بجهود القوات الأمنية والشرطة.

واعتبر المسؤول في محافظة سيستان وبلوشستان، أن الهدف من هذه التحركات الإرهابية هو سحب الثقة من المستثمرين وصرف انظار السياح وبالتالي عرقلة مسار التنمية في منطقة تشابهار؛ داعيا شيوخ ووجهاء المدينة إلى إدانة هذه الجرائم وتحركات الجماعات الإرهابية هناك.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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