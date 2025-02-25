بزشكيان: طهران وموسكو تعززان التعاون الإقليمي والدولي بينهما

وخلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في طهران اليوم الثلاثاء، وصف الرئيس بزشكيان العلاقات بين البلدين بانها متنامية وأكد على ضرورة تسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات، وخاصة الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وقال: "تتمتع إيران وروسيا بالقدرات المناسبة لتعزيز التعاون فيما بينهما، ونحن عازمون على تعزيز التفاعلات بين طهران وموسكو".

وأكد أهمية مواصلة عملية التفاعل الإقليمي البناء بين البلدين، وأضاف: إن إيران وروسيا لديهما وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية وتسعيان إلى تعزيز تعاونهما الإقليمي والدولي في إطار تفاعلاتهما وكذلك من خلال المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأوراسي ومجموعة البريكس.

*لافروف: لدى إيران وروسيا الكثير من المصالح المشتركة في مواصلة التعاون الإقليمي الفعال بينهما

وفي هذا اللقاء، نقل وزير الخارجية الروسي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحارة للرئيس بزشكيان، وقال: "انني أتفق مع كلام فخامتكم وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة وتسريع عملية التعاون المتنامية وكذلك تنفيذ الاتفاقيات بيننا، وخاصة الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".

ووصف لافروف استكمال عملية انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأنه قدرة جديدة وفعالة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال: "إيران وروسيا لديهما الكثير من المصالح المشتركة في مواصلة التعاون الإقليمي الفعال مع بعضهما البعض".

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