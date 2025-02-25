العميد صباحي فرد: الدفاع الجوي تمرن على سيناريوهات تسلل محتملة للعدو

وقال العميد علي رضا صباحي فرد في تصريحه اليوم الثلاثاء على هامش مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة للجيش: "تم التخطيط والتنفيذ بنجاح للمهام الصارمة على مدار الساعة في مناورات "ذو الفقار 1403".

وأشار إلى أن تمرين سيناريوهات التسلل المحتملة للعدو والتصدي له تم تنفيذه بنجاح وحقق الأهداف المحددة مسبقًا، وقال: "كان دور وحدات الجيش، وخاصة مقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي المشترك وقوة الدفاع الجوي للجيش، في هذه المناورة بارزًا ومهمًا للغاية".

وأضاف قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي المشترك: "إن القوات المتخصصة للجيش في مختلف الوحدات نفذت بعض قدراتها من خلال تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مختلفة".

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