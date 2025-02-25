زاخاروفا: العقوبات الأميركية أحادية الجانب ضد إيران غير قانونية

وقالت ماريا زاخاروفا، التي رافقت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارته إلى طهران اليوم الثلاثاء، لوكالة إزفستيا للأنباء: إن موقف موسكو من العقوبات أحادية الجانب ضد إيران وروسيا ودول أخرى هو رد موحد، وفي الواقع، لدينا وجهة نظر واحدة فيما يتصل بمثل هذه العقوبات.

وفيما يتعلق بالاهتمام الاعلامي الكبير بزيارة وزير الخارجية الروسي الى طهران ومحادثاته مع نظيره الايراني قالت: كما تعلمون، فإن الاتصالات بين روسيا وإيران تجذب دائما المزيد من الاهتمام، سواء داخل بلدنا أو في وسائل الإعلام الدولية".

وتابع: النقاط المهمة التي ذكرناها اليوم هي الاتفاقيات التي تم ابرامها بين بلدينا. كما تعلمون، تم توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (17 يناير/كانون الثاني) من قبل رئيسي إيران وروسيا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق في مقابلة مع وكالة "ارنا": "نظرا لفشل الدول الأوروبية في تنفيذ متطلبات مجلس الأمن في القرار 2231، فليس لها الحق، كالجانب الأمريكي، في التحرك نحو إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها".

كما قال المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال لوكالة "ارنا" حول آفاق التعاون الثنائي بين طهران وموسكو في المرحلة الحالية (بعد محادثات موسكو وواشنطن): "إن روسيا تولي أهمية للعلاقات الجيدة والشراكة مع إيران وتعتزم تطوير هذه العلاقات بشكل شامل والمساعدة في حل القضايا الأكثر أهمية مثل البرنامج النووي".

وأضاف ديمتري بيسكوف: "نعتقد أنه إذا توفرت الإرادة السياسية من جميع الأطراف المعنية، فإن قضية البرنامج النووي الإيراني يمكن وينبغي حلها دبلوماسيا".

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