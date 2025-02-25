عراقجي ولافروف يؤكدان اهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين ايران وروسيا

جاء ذلك خلال اللقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في طهران الثلاثاء، مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

وناقش وزيرا خارجية إيران وروسيا وتبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاوضاع في فلسطين المحتلة وسوريا ولبنان وأفغانستان والقوقاز وأوكرانيا.

*اتفاقية الشركة الاستراتيجية

وأشار عراقجي ولافروف إلى أهمية التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي باعتبارها أهم مظهر من مظاهر التعاون بين البلدين، وأكدا أن هذه الاتفاقية رسمت بشكل جيد مسار التعاون الاستراتيجي وتنمية التفاعلات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والتعليمية والأكاديمية والثقافية والإعلامية والعلاقات الشعبية، ويجب السعي الجاد للتصديق عليها وتنفيذها.

*زيادة حجم التبادل التجاري

وأعرب الطرفان أيضا عن ارتياحهما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي وأكدا على ضرورة الاستفادة من القدرات الهائلة غير المستغلة في البلدين.وأكد عراقجي سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين بما يتماشى مع المصالح المتبادلة.

*المواقف المبدئية تجاه التطورات الاقليمية

كما أوضح المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات في فلسطين وسوريا ولبنان وأفغانستان، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع عن كثب التطورات في سوريا وتؤكد على موقفها المبدئي بشأن ضرورة إرساء السلام والاستقرار الدائمين والحفاظ على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها بعيداً عن التدخلات الأجنبية المدمرة، ومن أجل ضمان عدم استغلال الحركات الإرهابية للوضع الحالي أو احتلال وعدوان الكيان الصهيوني.

*دعم المقاومة المشروعة

وأشار عراقجي إلى دعم إيران للحكومة اللبنانية الجديدة، قائلاً: إن المقاومة ضد الاحتلال والعدوان والنضال ضد الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري يستندان إلى حق الدفاع عن النفس الأصيل والقانوني، وستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعم المقاومة المشروعة للشعبين الفلسطيني واللبناني ضد الاحتلال والعدوان، وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية والإنسانية.

*الطاقة النووية السلمية

وأكد وزير الخارجية الايراني: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها الثابتة في استغلال الطاقة النووية السلمية تحت الضغوط والتهديدات.

وزير الخارجية الروسي

*العزم على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، في إشارة إلى المفاوضات المثمرة مع نظيره الإيراني، عزم بلاده على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتطوير العلاقات بين البلدين بشكل شامل في مختلف المجالات.

*المشاريع المشتركة

واعتبر لافروف أن العلاقات الروسية الإيرانية الجيدة تتفق مع المصالح المتبادلة للبلدين، وأكد على جهود بلاده لمتابعة وتنفيذ سلسلة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك خط سكة حديد رشت - أستارا، فضلاً عن المشاركة في بناء محطات الطاقة في إيران.

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