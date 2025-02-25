15 عملا مقاوما في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 5 عمليات إطلاق نار، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية، والإضرار بإحدى مركبات المستوطنين، والتصدي لاعتدائين من قبل المستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 5 نقاط متفرقة بالضفة.

وتصدى الشباب الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدة نعلين برام الله، تزامنا مع تنفيذ عملية إطلاق نار، إلى جانب عملية أخرى في قباطية، وإعطاب آلية عسكرية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس، بينما شهدت منطقة وادي الفارعة اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

وتصدى أهالي بلدة حارس بمحافظة سلفيت لاعتداءات المستوطنين، ورشقوهم بالحجارة، وحطموا إحدى مركباتهم.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال قرب المقبرة الغربية بمحافظة نابلس، إضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، تزمنا مع اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة، وبلدة بيتا، إضافة إلى مواجهات أخرى في بلدة الخضر ببيت لحم.

انتهى ** 2342