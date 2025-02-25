٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85762527
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مستشار رئيس الجمهورية: جرى البحث في نطاق واسع من القضايا خلال زيارة لافروف الى طهران

٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٢٨ ص
رمز الخبر: 85762527
مستشار رئيس الجمهورية: جرى البحث في نطاق واسع من القضايا خلال زيارة لافروف الى طهران

طهران / 26 شباط/فبراير/ارنا- اكد مهدي سنائي المستشار السياسي للرئيس الإيراني بان زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، تضمنت البحث في نطاق واسع من القضايا.

وكتب سنائي في مدونة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): "خلال زيارة سيرغي لافروف إلى طهران، بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس مسعود بزشكيان، تمت مناقشة نطاق واسع من القضايا؛ العلاقات الثنائية والاقتصادية والأوضاع في المنطقة وخاصة في سوريا، بالإضافة إلى القضايا الدولية والملف النووي الإيراني.

وأكد: المشاورات ستستمر، وبعيدًا عن ذلك، هو مجرد تكهنات.

يذكر ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قام يوم امس الثلاثاء بزيارة الى طهران اجرى خلالها محادثات مع نظيره الايراني عباس عراقجي، ومن ثم شاركا في مؤتمر صحفي مشترك.

كما التقى لافروف، الرئيس مسعود بزشكيان.

انتهى ** 2342

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