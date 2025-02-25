مستشار رئيس الجمهورية: جرى البحث في نطاق واسع من القضايا خلال زيارة لافروف الى طهران

وكتب سنائي في مدونة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): "خلال زيارة سيرغي لافروف إلى طهران، بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس مسعود بزشكيان، تمت مناقشة نطاق واسع من القضايا؛ العلاقات الثنائية والاقتصادية والأوضاع في المنطقة وخاصة في سوريا، بالإضافة إلى القضايا الدولية والملف النووي الإيراني.

وأكد: المشاورات ستستمر، وبعيدًا عن ذلك، هو مجرد تكهنات.

يذكر ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قام يوم امس الثلاثاء بزيارة الى طهران اجرى خلالها محادثات مع نظيره الايراني عباس عراقجي، ومن ثم شاركا في مؤتمر صحفي مشترك.

كما التقى لافروف، الرئيس مسعود بزشكيان.

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