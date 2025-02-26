٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85762528
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عراقجي: ايران وروسيا عازمتان على مواصلة المشاورات السياسية والفنية

٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥١ ص
رمز الخبر: 85762528
عراقجي: ايران وروسيا عازمتان على مواصلة المشاورات السياسية والفنية

طهران / 26 شباط/فبراير/ارنا- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا على مواصلة المشاورات السياسية والفنية.

وفي مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع إنستغرام قال عراقجي حول اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء: إن طهران وموسكو عازمتان على مواصلة المشاورات السياسية والفنية بشأن القضايا الدولية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك مواجهة العقوبات الغربية العدائية وأحادية الجانب، وكذلك حول الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية.

يذكر ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قام يوم امس الثلاثاء بزيارة الى طهران اجرى خلالها محادثات مع نظيره الايراني عباس عراقجي، ومن ثم شاركا في مؤتمر صحفي مشترك.

كمال التقى لافروف، الرئيس مسعود بزشكيان.

انتهى ** 2342

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