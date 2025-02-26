عراقجي يؤكد على تعزيز العلاقات بين الشعبين الإيراني والألماني

جاء ذلك خلال لقاء مجيد نيلي أحمد آبادي، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا، مع وزير الخارجية عباس عراقجي قبل مغادرته إلى المانيا للبدء بمهام عمله.

وخلال اللقاء، استعرض نيلي خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتمنى عراقجي النجاح للسفير الإيراني الجديد في برلين، واعتبر التاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية بين إيران وألمانيا والقدرات الموجودة للتعاون بين البلدين أساسًا لتعزيز وترسيخ العلاقات بين الشعبين، وأكد على أهمية بذل الجهود في هذا الاتجاه.

شغل مجيد نيلي في السابق مناصب منها المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى النرويج، والقائم بالاعمال الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية التشيك.

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