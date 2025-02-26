٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85762530
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عراقجي يؤكد على تعزيز العلاقات بين الشعبين الإيراني والألماني

٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٠٣ ص
رمز الخبر: 85762530
عراقجي يؤكد على تعزيز العلاقات بين الشعبين الإيراني والألماني

طهران / 26 شباط/فبراير/ارنا- أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي خلال استقباله السفير الإيراني الجديد لدى ألمانيا، على توطيد وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء مجيد نيلي أحمد آبادي، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا، مع وزير الخارجية عباس عراقجي قبل مغادرته إلى المانيا للبدء بمهام عمله.

وخلال اللقاء، استعرض نيلي خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتمنى عراقجي النجاح للسفير الإيراني الجديد في برلين، واعتبر التاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية بين إيران وألمانيا والقدرات الموجودة للتعاون بين البلدين أساسًا لتعزيز وترسيخ العلاقات بين الشعبين، وأكد على أهمية بذل الجهود في هذا الاتجاه.

شغل مجيد نيلي في السابق مناصب منها المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى النرويج، والقائم بالاعمال الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية التشيك.

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