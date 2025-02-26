مقتل إرهابيين اجنبيين اثنين في تشابهار جنوب شرق ايران

وافاد بيان صادر عن مقر "القدس" التابع للحرس الثوري مساء الثلاثاء: "انه تم ايضا اعتقال 6 عناصر من هذه الزمرة الإرهابية".

وأضاف البيان: انه جدير بالاشارة إلى أن القتيلين من الزمرة الارهابية في هذه العملية كانا يحملان الجنسية الاجنبية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء اعلن نائب محافظ سيستان وبلوشستان والحاكم الخاص لمدينة تشابهار عن اعتقال 6 عناصر من زمرة إرهابية ومقتل عنصر آخر في عملية للقوى الامنية في هذه المدينة.

وقال علي رضا نورا في تصريح لوكالة "إرنا" الثلاثاء: "إن مجلس أمن تشابهار يسعى بجدية إلى ضمان أمن الشعب ولن يسمح لأي جماعة إرهابية بالتسبب في زعزعة الأمن في هذه المدينة".

وأشار إلى أن العناصر الذين اشتبكت معهم قوات الأمن هم أعضاء في زمرة ما يسمى بـ "جيش العدل" الإرهابية، وقال: تم تنفيذ عملية مكثفة من قبل قوات الأمن ضد الخلية الارهابية في تشابهار بعد تحديد مكان اختبائهم ، ولا تزال عملية تطهير هذه المنطقة مستمرة".

وأعرب نائب محافظ تشابهار عن أسفه إزاء الحادث الأخير الذي ارتكبته الزمرة الارهابية في مبنى مؤسسة الإسكان في مدينة تشابهار، مضيفًا: "في ظل المتابعة الدؤوبة من قبل قوات الأمن لتحركاتهم وتحديد أماكن اختبائهم، تم اتخاذ إجراءات حازمة لاعتقال هؤلاء الارهابيين".

وأكد أن الوضع في مدينة تشابهار تحت السيطرة من قبل قوات الأمن، وتابع: ان "قوات دائرة الامن ومقر "الشهيد فولادي" شاركت أيضا في هذه العملية، وتم تنفيذها دون اي خسائر".

وأضاف نورا: "هذه الخلية الإرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات في الأيام الأخيرة من العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) بغية زعزعة الامن، إلا أنه تم التصدي لها بفضل سيطرة قوات الأمن وانفاذ القانون".

وأوضح أن الهدف من وراء هذه الأعمال الإرهابية هو إبعاد المستثمرين وإفراغ المدينة من السياح ومنع تشابهار في نهاية المطاف من التطور.

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