ايران وجمهورية اذربيجان تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الزراعي

وفي اتصال هاتفي جرى يوم الاربعاء، بحث وزير الجهاد الزراعي الايراني غلام رضا نوري قزلجة، ووزير الزراعة الاذربيجاني مجنون محمدوف ، سبل تطوير التعاون الثنائي في القطاع الزراعي بين البلدين.

وأكد وزير الجهاد الزراعي: أن إيران مستعدة لتطوير وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي وزيادة حجم التجارة في مجال المنتجات الزراعية وتسهيل ترانزيت هذه السلع.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أشار وزير الزراعة الأذربيجاني محمدوف إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون في القطاع الزراعي بين البلدين ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الزراعي في المستقبل القريب.

واتفق نوري ومحمدوف على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الزراعي بين إيران وجمهورية أذربيجان في غضون شهر وإعداد وتوقيع الوثائق الأساسية للتعاون في مختلف مجالات القطاع الزراعي وتسهيل التجارة في مجال المنتجات والسلع الزراعية بين البلدين.

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