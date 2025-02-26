مساعد وزير الخارجية یلتقي وزيرة خارجية بوليفيا

واجتمع عيسى كاملي مع وزيرة خارجية دولة بوليفيا سيليندا سوسا في إطار سياسة تعزيز التفاعل مع أمريكا اللاتينية.

واستعرض الجانبان في هذا الاجتماع، آخر تطورات العلاقات بين إيران وبوليفيا وأكدا على تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأجرى عيسى كاملي، مشاورات ومحادثات مكثفة مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والعدل ومكتب المدعي العام في بوليفيا.

وشرح مواقف إيران بشأن التعاون في المجال الثنائي وفي المجالس الدولية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاقيات فيمابين القائمة ومتابعة الحصول علی الاتفاق في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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