٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85762651
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مساعد وزير الخارجية یلتقي وزيرة خارجية بوليفيا

٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٠ ص
رمز الخبر: 85762651
مساعد وزير الخارجية یلتقي وزيرة خارجية بوليفيا

طهران/26 شباط/فبراير/ارنا- التقی مساعد وزير الخارجية ورئيس دائرة اميركا في الخارجية الايرانية "عيسى كاملي"،وزيرة خارجية دولة بوليفيا "سيليندا سوسا"،خلال زيارته لأمريكا الجنوبية.

واجتمع عيسى كاملي مع وزيرة خارجية دولة بوليفيا سيليندا سوسا في إطار سياسة تعزيز التفاعل مع أمريكا اللاتينية.

واستعرض الجانبان في هذا الاجتماع، آخر تطورات العلاقات بين إيران وبوليفيا وأكدا على تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأجرى عيسى كاملي، مشاورات ومحادثات مكثفة مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والعدل ومكتب المدعي العام في بوليفيا.

وشرح مواقف إيران بشأن التعاون في المجال الثنائي وفي المجالس الدولية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاقيات فيمابين القائمة ومتابعة الحصول علی الاتفاق في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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