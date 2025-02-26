حماس: التوصل إلى حل لأزمة تأخير الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة

وقالت حماس، في بيان صحفي، إن وفدًا من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية أنهى زيارة إلى القاهرة تخللها لقاءات مع المسؤولين المصريين، والتباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه، مضيفة أن قيادة الحركة أكدت على موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة.

وأكدت الحركة أنها توصلت إلى اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الدفعة السابعة، على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابل هذه الجثامين من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وبحسب مصادر صحفية، فإن عملية التبادل ستتم يوم الخميس، حيث سيتم الإفراج عن أكثر من 600 أسير هم أسرى الدفعة السابعة الذي كان مقررًا الإفراج عنهم يوم السبت الماضي، إضافة للنساء والأطفال الذين اعتقلوا أثناء الحرب على غزة؛ والمقرر الإفراج عنهم مقابل الجثامين الأربعة، مبينة أن مصر ستشرف على آلية التزامن في التبادل بحيث يلتزم الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وكان مسؤول إسرائيلي قال لمراسل موقع واللا، "باراك رافيد"، إن "هذه الأزمة لم يكن لها أي داع أفقدتنا الوقت، وقد عدنا في نهاية المطاف إلى نفس النقطة".

ويشكل الاتفاق تراجعا واضحا للاحتلال عن بعض الشروط التي وضعها سابقًا لحل هذه الأزمة، وعلى رأسها الشرط الإسرائيلي بالإفراج عن الأسيرين الذين ظهرا في فيديو بثته كتائب القسام لتسليم ثلاثة أسرى في مخيم النصيرات يوم السبت الماضي، حيث كانا يجلسان داخل مركبة لكتائب القسام في ساحة التسليم قبل أن يعادا إلى مكان احتجازهما.



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