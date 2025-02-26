الذكاء الاصطناعي؛ أداة حديثة في خدمة سينما المقاومة

وأكد "شجاعي فرد" في تصريح للصحفيين على ضرورة تجاوز العقوبات وتطوير البنية التحتية المحلية لتحقيق أقصى استفادة من هذه التقنية.

وأضاف: إن هذا العام شهد ولأول مرة مشاركة قسم الذكاء الاصطناعي بشكل متخصص ضمن فعاليات المهرجان، مشيرًا إلى إن مهرجان المقاومة لطالما كان منصة لعرض مختلف أنواع الإنتاجات السينمائية، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والقصيرة والطويلة التي تركز على موضوع المقاومة.

وأوضح نائب الأمين العام لمهرجان أفلام المقاومة الدولي: إن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاجات المقاومة الإعلامية بدأ منذ عدة سنوات ووصل الآن إلى مرحلة أكثر تطورًا وانتشارًا.

وأضاف أنه في المستقبل القريب، سنشهد إنتاج أفلام سينمائية طويلة باستخدام هذه التقنية.

وفي ختام حديثه، شدد شجاعي فرد على أهمية دعم البنية التحتية لهذه التقنية، مشيرًا إلى إن تجاوز التحديات يتطلب خطوتين أساسيتين: أولاً، تطوير البنية التحتية التقنية من قبل الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية وثانيًا، سعي العاملين في هذا المجال إلى توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الأدوات الأجنبية.

وأكد أنه بهذه الطريقة يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إطار الحرب الناعمة.

وشهد مهرجان أفلام المقاومة الدولي هذا العام أول مشاركة رسمية للذكاء الاصطناعي في إنتاج الأعمال السينمائية.

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